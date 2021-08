Tichys Einblick: Sie haben in diesem Sommer Ihren 80. Geburtstag gefeiert, schauen auf 40 Schreibjahre zurück – 1981 erschien Ihr erstes Buch „Flugasche“ über die Umweltzerstörung in der DDR –, und Sie haben nach einem heftigen Konflikt gerade einen Verlagswechsel hinter sich gebracht. Was ist jetzt Ihr Grundgefühl: Erleichterung? Glück? Im Rückblick mit 80, nach vielen

Der Beitrag Glück haben und glücklich sein sind zwei verschiedene Dinge erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wendt.