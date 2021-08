Erneut demonstrieren Tausende in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen Autor: Tichys Einblick | 29.08.2021, 20:13 | 69 | 0 | 0 29.08.2021, 20:13 | Nachdem bereits am Samstag trotz Demo-Verbot viele Querdenker durch Berlin gezogen sind, fanden sich am Sonntag erneut tausende Menschen zusammen, um gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu protestieren. Nachdem für das Wochenende zahlreiche Proteste angekündigt wurden, hatte die Berliner Versammlungsbehörde insgesamt 13 Demonstrationen verboten, von denen mindestens acht der Querdenker-Szene zugerechnet wurden. Gegen die Verbote Der Beitrag Erneut demonstrieren Tausende in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Pauline Schwarz.

