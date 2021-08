Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Der TE-Wecker am 30. August 2021 Themen im TE Wecker: In Frankfurt gehen Cum-Ex Prozesse gegen Banker weiter, in Bedrängnis gerät Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz aufgrund Enthüllungsdokumente. Laschet nennt bei Triell Pläne zur Steuererhöhung töricht. Neues …