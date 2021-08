Lyfecycle, Extreme E und Neat Burger bringen eine limitierte Serie des Armbands "Reach for Change" von Greenland 2021 heraus

Lyfecycle hat eine Zusammenarbeit mit Neat Burger, einer auf pflanzliche Burger spezialisierten Burgerkette, und der Elektro-Offroad-Rennserie Extreme E gestartet, um die Öffentlichkeit für die Plastikverschmutzung und die Notwendigkeit von Gegenmaßnahmen zu sensibilisieren. Dazu hat das Unternehmen eine limitierte Armband-Edition "Reach for Change" entwickelt.

Lyfecycle wurde von dem britischen Innovationsunternehmen Polymateria ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel, die globale Kunststoff-Pandemie zu bekämpfen. Die einzigartige Technologie von Lyfecycle bietet alle Möglichkeiten zum Recycling sowie einen "Plan B" für die 32 Prozent der Kunststoffe, die der Kreislaufwirtschaft entgehen und stattdessen in der natürlichen Umwelt landen. Durch einen zeitlich vorgegebenen biologischen Abbauprozess kehren Lyfecycle-Produkte in die Natur zurück und hinterlassen dabei weder Giftstoffe noch Mikroplastik, und das in nur etwas mehr als einem Jahr, verglichen mit den Tausenden von Jahren, die typische Kunststoffe schätzungsweise benötigen, um sich zu zersetzen.