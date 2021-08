BERLIN (dpa-AFX) - Die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen haben sich beim TV-Triell gegen einen Zwang zum Gendern ausgesprochen - und gleichzeitig Sensibilität in der Sprache angemahnt. "Ich bin dafür, dass das jeder und jede für sich selbst entscheidet", sagte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz am Sonntagabend auf die Frage, ob Gendern, also die richtige Ansprache aller Geschlechter, ein "absolutes Muss" in der Gesellschaft sei.

Er versuche, klarzumachen, "dass die Welt nicht nur aus Männern besteht, sondern auch aus Frauen und Männern", sagte Scholz weiter. Jeder solle an dieser Stelle aber seinen eigenen Stil entwickeln können, betonte Scholz. Es solle "in keinem Fall" vorgegeben werden, wie jemand zu sprechen habe.