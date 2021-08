Zahlen zu Inflation im August erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Erste vorläufige Zahlen zur Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise im August legt das Statistische Bundesamt an diesem Montag (14.00 Uhr) vor. Die Inflation in der größten EU-Volkswirtschaft hatte im Vormonat 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat betragen und damit einen Höchststand seit fast 30 Jahren erreicht. Einen höheren Wert in der Jahresfrist hatten die Statistiker zuletzt im Dezember 1993 mit damals 4,3 Prozent ermittelt.

Eine hohe Preissteigerung entwertet Sparguthaben und schwächt die Kaufkraft der Konsumenten, die zuletzt nach einer im Corona-Schock aufgestauten Nachfrage die wirtschaftliche Erholung mit ihrer Kauflust wesentlich mitgetragen hatten. Zuletzt hatten auch hohe Erzeugerpreise und teure Importgüter die Sorgen um die Geldentwertung angeheizt, während entsprechende Lohnsteigerungen nicht in Sicht sind.