Blue Cap AG zieht positive Bilanz nach erstem Halbjahr 2021

Konzernumsatz verbessert sich auf 120,8 Mio. Euro

Starke Steigerung des Adjusted EBITDAs um 75% auf 10,5 Mio. Euro

Net Asset Value gegenüber Jahresende 2020 leicht erhöht

Jüngste Akquisition der HY-LINE-Gruppe führt zu Prognoseanhebung

München, 30. August 2021 - Die Blue Cap AG hat heute Zahlen für das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht. In einem herausfordernden Umfeld konnte die Gruppe den positiven Trend des ersten Quartals fortsetzen. So steigerte sie ihren Konzernumsatz um 6% auf 120,8 Mio. Euro (VJ: 113,9 Mio. Euro). Das Adjusted EBITDA erhöhte sich in den ersten sechs Monaten um 75 % auf 10,5 Mio. Euro (VJ: 6 Mio. Euro) bei einer deutlich verbesserten Adjusted EBITDA-Marge von 8,4 % (VJ: 5 %). Das Adjusted EBIT stieg auf 5,3 Mio. Euro (VJ: 1,3 Mio. Euro) und entspricht einer Marge von 4,2 % (VJ: 1,1 %).

Einen wichtigen Beitrag zum Wachstum lieferte das Segment Kunststofftechnik durch die Akquisition der Hero-Gruppe sowie die derzeit positive Auftragsentwicklung bei Con-pearl. Uniplast konnte die deutlichen Preissteigerungen auf dem Kunststoffmarkt zum Großteil an ihre Abnehmer weitergeben. Im Bereich Klebstofftechnik verzeichnete Planatol im ersten Halbjahr trotz der insgesamt schwierigen Rohstoffversorgung eine positive Entwicklung und konnte Umsatz und Ergebnis deutlich steigern. Gegenläufig entwickelte sich das Segment Beschichtungstechnik, da Neschen weiterhin von einem reduzierten Bestellvolumen, insbesondere bei Produkten für grafische Anwendungen, betroffen war. Das Segment Metalltechnik verzeichnete einen Rückgang von Umsatz und Ergebnis, der auf die gegenüber dem Vorjahr gesunkene Anlieferungsmenge bei Carl Schaefer zurückzuführen ist. In der Produktionstechnik musste die Gruppe einen Umsatzrückgang hinnehmen, der im Wesentlichen aus weiteren Projektverzögerungen bei der Nokra resultiert. Dank erster positiver Effekte aus der Neuausrichtung der Gämmerler und des Wegfalls der SMB-David konnte das Segment jedoch eine Verbesserung des Ergebnisses verbuchen. Der Medizintechnikhersteller Inheco trug mit seinem Ergebniswachstum wesentlich zur Erhöhung der Adjusted EBIT-Marge bei.