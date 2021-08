flatexDEGIRO führt Aktiensplit im Verhältnis 1-zu-4 durch

- Alle flatexDEGIRO-Aktionäre erhalten für jede Aktie, die sie zum Geschäftsschluss am

1. September 2021 in ihrem Bestand haben, drei zusätzliche Aktien

- Erhöhung der Anzahl der ausstehenden Aktien auf 109.704.548

- Die Aktien werden ab dem 2. September 2021 auf splitbereinigter Basis gehandelt

Frankfurt am Main - Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas führender und am schnellsten wachsender Online-Broker für Privatkunden, wird einen Aktiensplit im Verhältnis 1-zu-4 durchführen. Damit soll die Liquidität der Aktie weiter erhöht und der Aktienbesitz für Anleger, insbesondere im Privatkundenbereich, noch leichter zugänglich gemacht werden. Alle flatexDEGIRO-Aktionär erhalten für eine Aktie, die sie zum Geschäftsschluss am 1. September 2021 in ihrem Bestand haben, drei zusätzliche Aktien. Die Aktien werden ab dem 2. September 2021 auf splitbereinigter Basis gehandelt. Der Preis der flatexDEGIRO-Aktie wird entsprechend durch vier geteilt, ohne den Wert des gesamten Aktienkapitals zu beeinflussen oder den Aktienbesitz zu verwässern.

"flatexDEGIRO hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zugang zum Kapitalmarkt für Privatanleger vollständig zu vereinfachen und es jedem zu ermöglichen, seine finanzielle Zukunft auf smarte und verantwortungsvolle Weise selbst in die Hand zu nehmen. Aufgrund unseres operativen und finanziellen Erfolgs ist unser Aktienkurs in den letzten zwei Jahren um mehr als 200 Prozent gestiegen. Der Aktiensplit ermöglicht es damit Privatanlegern noch mehr, direkt an unserer langfristigen Wachstumsagenda zu partizipieren.", erklärt Frank Niehage, CEO von flatexDEGIRO, den Grund für den Aktiensplit.