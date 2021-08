Fazit

Eine Trendwende setzt nicht immer schnell ein, wie das Beispiel des kurzfristigen Ausflugs des Paares unter das Niveau von 1,17 US-Dollar sehr gut belegt. Um Anstiegschancen zurück an den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 1,1828 US-Dollar zu erhalten, sollte das Niveau von mindestens 1,1804 US-Dollar per Tagesschlusskurs überwunden werden. Aber erst darüber steigt die Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Erholung bis an 1,1918 US-Dollar an. Für jeden dieser Teilabschnitte können Investoren beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFQ7V3 einsetzen und dabei eine maximale Renditechance von 100 Prozent erhalten. Die entsprechenden Zielmarken im Schein sind bei 1,10 und 1,87 Euro angesiedelt. Eine Verlustbegrenzung ist ganz klar unter dem Niveau von 1,1715 US-Dollar anzusiedeln, das entspricht einem Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,15 Euro.