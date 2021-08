Der Start in die Börsenwoche sollte beim DAX unverändert geschehen. Wir notieren weiterhin um 15.850 und haben damit zwei Szenarien.

Auf die mehrfachen Rekorde beim US-Technologiebarometer Nasdaq reagiert der DAX nicht mit eigenen Rekorden. Zumindest schaffte er es am Freitag noch, das kleine Gap zum Mittwoch wieder zu schliessen und damit die Woche über der wichtigen 15.800 zu beenden:

Ask 10,58

Ask 10,58

Ask 10,58

Ask 10,58

Dieses Gap war somit die Mitte der aktuellen Chartbetrachtung, in der ich naheliegende Kurslücken aufgezeichnet habe. Auf der Oberseite ist weiterhin die 15.977 für das obere Gap-close und die 15.600 für de Einstieg in die untere Kurslücke zu sehen:

Blick auf DAX-Gaps

In der Nachbetrachtung der Woche muss ich noch auf das nun unsaubere Dreieck eingehen, was mit Blick auf die Trendlinien im Stundenchart eine grobe Orientierung gab:

Dreieck im DAX-Stundenchart

Denn daraus leite ich weitere Handelsideen zum Wochenstart ab.

Das Eintauchen in die große Range, die uns seit April beschäftigte, ist wieder revidiert worden:

Große Range im DAX im Blick

Dreieck im DAX-Chart zum Wochenstart

Im Tief lagen wir nur bei 15.701 Punkten und damit rund 80 Punkte über dem Vorwochentief. Daraus lässt sich ein aufwärtsgerichteter Trend einzeichnen, der mit der neu justierten Abwärtstrendlinie ein Dreieck bildet:

So handle ich die Formation Dreieck - Videolink.

Neben dem gezeigten Dreieck als Trigger-Idee dürfte auch der Weg zum nächsten Gap spannend sein. Überschreiten wir die 15.860 würde ich dies als nächsten Anlaufpunkt für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung des Freitags ansehen:

XETRA-Handelsidee im DAX

Die Unterseite zeigt an der 15.800 sogar eine Kreuzunterstützung auf:

Kurzfristige Kreuzunterstützung im DAX

Damit verschiebt sich eine Entscheidungsmarke leicht nach oben:

Start in die DAX-Börsenwoche ab 30.08.2021

Genau an dieser blauen Zone notiert die Vorbörse am Montagmorgen und hat damit für uns die Entscheidung im Blick. Ein Test des 15.800er-Bereichs ist in der Nacht erneut geschehen:

DAX Vorbörse am 30.08.2021

Zum Wochenstart gilt unser Blick 11.00 Uhr folgenden EU-Daten. Das Verbauchervertrauen, das Industrievertrauen und der Geschäftsklimaindex werden für die EU verzeichnet.

Am frühen Nachmittag folgen 14.00 Uhr die harmonisierten Verbraucherpreise aus Deutschland.

Eine Stunde nach Eröffnung der Wall Street wird noch der Dallas Fed Herstellungsindex veröffentlicht.

Alle genannten Eckpunkte sind im Kalender zu sehen und hier tabellarisch mit den Prognosen der Analysten aufgelistet:

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt gleich viel Erfolg. Als Video habe ich dies hier hinterlegt:

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 73,09 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!