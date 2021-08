BRAIN Biotech AG: Ergebnisse 9M '20/'21

Zufriedenstellende Fortschritte in der Inkubator-Pipeline

Capital Markets Day am 3. September mit Fokus auf BEC

Gesamtjahresprognose bestätigt



Die BRAIN Biotech AG (BRAIN, ISIN DE0005203947 / WKN 520394) hat heute ihre Ergebnisse für den Zeitraum vom 1. April 2021 bis zum 30. Juni 2021 veröffentlicht. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/2021 erwirtschaftete die BRAIN-Gruppe einen Umsatz von 27,8 Mio. € gegenüber 29,6 Mio. € im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was einem Rückgang von 5,8 % entspricht. Der Umsatz im dritten Quartal 2020/21 belief sich auf 9,8 Mio. €. Dies entspricht einem Anstieg von 2,3 % gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres. Das bereinigte Konzern-EBITDA sank um 1,6 Mio. € von -0,6 Mio. € im Vorjahr auf -2,2 Mio. € in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21. Das bereinigte EBITDA im dritten Quartal sank im Vergleich zum Vorjahresquartal von +0,2 Mio. € auf -0,2 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum Quartalsende auf 7,2 Mio. €.

Fortschritte in der Inkubator-Pipeline und anstehender Capital Markets Day

Inkubator-Pipeline: BRAIN hat bei den meisten seiner New-Business-Development-Projekte solide Fortschritte im Rahmen des Businessplans gezeigt. Auf dem letztjährigen Capital Markets Day hatte das Unternehmen einen detaillierten Ausblick auf seine Inkubator-Pipeline mit deutlich erhöhter Transparenz für den Kapitalmarkt präsentiert. Jetzt veröffentlicht BRAIN in jährlichen Abständen einen Fortschrittsbericht. Einzelheiten finden sich in der 9M-Investor-Relations-Präsentation.