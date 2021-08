ManU Rückkehr von Ronaldo euphorisiert Anleger Nachrichtenquelle: Sharedeals | 30.08.2021, 07:59 | 15 | 0 | 0 30.08.2021, 07:59 |





Die Rückkehr von Cristiano Ronaldo auf die Insel ist perfekt. Manchester United (WKN: A1J2MK) bindet den fünfmaligen Ballon d'Or-Träger zwei Jahre an sich. Das ManU-Papier gewann in London +3,64% auf 18,53 US$.

