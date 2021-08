Verlust durch Rückenschmerzen: so wichtig ist ein ergonomischer Arbeit

Durch Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes, gehen der deutschen Wirtschaft laut eines Berichts der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin jährlich mehrere Milliarden Euro verloren.

Während der Pandemie hat der heimische Arbeitsplatz für viele Erwerbstätige an Bedeutung dazu gewonnen. Denn die Arbeit im Homeoffice hat oftmals zahlreiche Vorteile gegenüber dem Büro. Neben dem Sparen von Kosten durch das Wegfallen des Arbeitswegs sind Arbeitnehmer zudem produktiver und glücklicher im Homeoffice. Doch warum können höhere Leistungen als im Büro erzielt werden?

Der Hauptgrund ist die oftmals stark verbesserte Ergonomie am heimischen Arbeitsplatz im Vergleich zum eigentlichen Büroplatz. Die Ergonomie ist die Wissenschaft der menschlichen Arbeit und beschreibt die optimal wechselseitige Beziehung zwischen einem Arbeiter und seinen Arbeitsbedingungen. Wie genau der perfekt ergonomische Arbeitsplatz aussieht, ist stark umstritten und bei jedem Menschen unterschiedlich. Manche arbeiten gerne im Dunkeln, manche im Hellen, andere bevorzugen ein lautes Büro über ein leises.

Besonders im Großraumbüro ist es deshalb fast unmöglich ein perfektes Arbeitsumfeld für jeden Mitarbeiter zu schaffen. Deshalb sollte den Mitarbeitern auch möglichst viel Freiheit bei der Gestaltung ihres eigenen Arbeitsplatzes gegeben werden. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass jeder möglichst produktiv arbeitet. Die Erhöhung der Arbeitsleistung im Homeoffice zeigt aber, dass viele Unternehmen bisher bei so einer Gestaltung eines optimalen Arbeitsplatzes versagt haben. Vielmehr wurden oftmals einheitlich langweilige Büroräume aus denselben tristen Trennwänden errichtet und die Unternehmensführung tat alle fünf Jahre dieselben unbequemen Bürostühle kaufen, statt den Mitarbeitern einen Zuschuss für einen eigenen individuellen Stuhl zu geben.

Und da das Büro Eigentum des Unternehmens und nicht des Mitarbeiters ist, musste dieser sich dem Willen seines Arbeitgebers beugen und sich jeden Tag in denselben langweiligen Raum, mit schlechter Beleuchtung, stickiger Luft und unbequemen Stühlen bewegen. Doch im Homeoffice änderte sich das. Den ganzen Tag auf der Couch am Laptop zu sitzen war plötzlich genauso einfach wie nackt am Computer zu sitzen. Zumindest so lange keine Videokonferenz stattfand. Durch die pandemiebedingte Umstellung vom Büro ins Homeoffice hatten Mitarbeiter plötzlich viel mehr Freiheit bei der ergonomischen Gestaltung ihres Arbeitsplatzes. Und die Leistungssteigerung im Homeoffice spricht für diese Änderung.

Viele Unternehmer wollen aber nicht auf leeren Büroflächen sitzen bleiben. Und auch wenn Arbeitgeber zukünftig mehr Rechte auf Homeoffice haben und sich ein hybrider Arbeitsplatz mit abwechselnder Arbeit von Zuhause und im Büro auf lange Zeit durchsetzen wird: Früher oder später muss in fast jedem Fall wieder ins Büro zurückgekehrt werden. Um die besseren Leistungen der Mitarbeiter aus dem Homeoffice beizubehalten, ist aber auch ein besseres, ergonomisches Büro notwendig. Doch wie sieht dieses aus?

Auch wenn die genauen Präferenzen bei jedem Individuum variieren, so gibt es doch einige ergonomische Faktoren, die jeder Arbeitsplatz haben sollte. Besonders wichtig ist dabei ein ergonomischer Bürostuhl, der hoch genug ist und eine ausreichende Sitzfläche bietet. Außerdem sollte die Rückenlehne flexible sein und über eine variable Lordosenstütze verfügen. Auch sollten frei einstellbare Armlehnen existieren und die Höhe des Schreibtisches sollte einstellbar sein. Dadurch kann optional auch im Stehen gearbeitet werden. Falls an einem Bildschirm gearbeitet wird, sollte dieser mindestens 24 Zoll groß sein. Studien haben ergeben, dass Mitarbeiter an einem 24 Zoll Bildschirm etwa 52 % schneller als Mitarbeiter mit einem 18 Zoll arbeiten.

Der Lärmpegel im Büro sollte 55 Dezibel nicht überschreiten. Das Büro sollte gut beleuchtet sein, hauptsächlich mit Tageslicht. Möglichst viele Fenster könne hier helfen. Auch Lampen für direktes und indirektes Licht sind wichtig. Die Raumtemperatur liegt im Optimum zwischen 20 und 22 °C. Der Arbeitsplatz eines Mitarbeiters sollte mindestens 80 × 160 cm betragen.

Auch wenn viele Unternehmen größeren Investitionen in die Arbeitsplatzgestaltung kritisch gegenüberstehen, lohnen sich diese oftmals auf lange Zeit. Im Bericht „Volkswirtschaftliche Kosten durch Arbeitsunfähigkeit“ ermittelt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin jährlich die Kosten für verschiedene Krankheiten unter Mitarbeitern. Insgesamt sind alle Gründe für eine spontane Arbeitsunfähigkeit wie Arbeitsunfälle, Depressionen oder Lungenentzündungen in Deutschland allein für Produktionsausfallkosten von etwa 88 Milliarden Euro verantwortlich. Das sind 2,5 % des Bruttonationaleinkommens.

Rückenschmerzen allein sind für Kosten von etwa sieben Milliarden Euro verantwortlich. Das Risiko für Rückenbeschwerden bei Mitarbeitern könnten durch einige kleine Investitionen wie bessere Bürostühle erheblich verringert werden. Auch die psychische Gesundheit von Arbeitnehmern kann durch ein ergonomisches Büro stark verbessert werden. Eine Investition in bessere Büroräume würde sich also für Arbeitgeber und beschäftigte lohnen. Wenn Unternehmen den gesundheitlichen Anforderungen ihrer Mitarbeiter in Zukunft nicht gerecht werden, werden immer mehr Menschen bald im Homeoffice arbeiten. Ein Großteil aller Büroflächen könnte also obsolet werden. Betriebe jeder Art sollten deshalb versuchen Büroräume auf längere Zeit ergonomischer und somit auch attraktiver für Beschäftigte zu gestalten.