Knaus Tabbert AG: Knaus Tabbert erwartet Umsatzwachstum auf 2 Milliarden Euro bis 2025

- Knaus Tabbert stellt mit Investitionsprogramm strategische Weichen bis 2025 - Investitionsvolumen in Höhe von über 220 Mio. Euro in den Ausbau der Produktion - Verdoppelung der Kapazitäten auf 50.000 Einheiten - Steigende Ertragskraft durch Skalen- und Verbundeffekte

Der Aufsichtsrat der Knaus Tabbert AG genehmigte die signifikante Erweiterung der Produktionskapazitäten bis 2025 von derzeit rund 30.000 auf über 50.000 Einheiten. Hiermit soll die hohe Nachfrage nach Produkten von Knaus Tabbert in den Kernmärkten langfristig abgesichert werden. Bis 2025 plant die Gruppe über 220 Mio. Euro in den Ausbau der bestehenden Produktionsstandorte zu investieren. Modernste Produktionsanlagen und -Technologien sollen zu nachhaltigen Produktivitäts- und Kapazitätssteigerungen führen.



"Die Investitionen sind ein wichtiger Meilenstein für unsere Gruppe und fügen sich nahtlos in unsere Strategie ein. Dadurch sichern wir nicht nur unser dynamisches Wachstum weit über das Jahr 2022 hinaus ab, sondern bauen auch unsere Marktposition in unseren Kernmärkten auf lange Sicht aus. Digitalisierung, Leichtbau und e-Mobility sind hierbei die zentralen strategischen Bausteine. Vielfältige Megatrends liefern Aufwind für nachhaltiges Wachstum.", sagt Wolfgang Speck, CEO der Knaus Tabbert AG.

Das Investitionsprogramm schafft, gemeinsam mit dem bereits in Umsetzung befindlichen Investitionsprogramm 2021, die Basis für deutliches Wachstum der nächsten Jahre. Gleichzeitig unterstützen die Investitionen den Anspruch der Knaus Tabbert Gruppe auf Innovationsführerschaft und dies nicht nur in der Produktentwicklung, sondern gerade im Bereich der Produktionstechnik.

Der Standort in Nagyoroszi (Ungarn) wird in Bezug auf die Kapazität erheblich ausgebaut. Mittelfristig sollen mehr als 20.000 Einheiten in Ungarn produziert werden (derzeit knapp ü10.000 Einheiten). Die Kapazität wird damit auf einem ähnlichen Niveau liegen wie am Stammsitz von Knaus Tabbert in Jandelsbrunn. Parallel dazu wird am Stammsitz des Marktführers für Luxus-Reisemobile der Marke Morelo in Schlüsselfeld ein Produktions- bzw. Kapazitätswachstum von über 100 % angestrebt, dass mit der Einführung einer neuen Produktlinie ab 2022 einhergehen wird.