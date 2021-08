Disclaimer

LYNX Technische Gegenreaktion in der Alibaba Aktie voraus? Obwohl sich die US-Indizes weiterhin sehr bullisch zeigen und insbesondere der technologielastige Nasdaq in den letzten Wochen ordentlich an Momentum hinzugewann, können sich die chinesischen Aktien an der Wall Street weiterhin nicht durchsetzen. Auch die Alibaba-Aktie befindet sich nach wie vor im freien Fall.