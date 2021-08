niiio finance group AG: niiio finance mit White-Label-Robos auf Wachstumskurs

Seite 2 ► Seite 1 von 3

PressemitteilungGörlitz, 30. August 2021. Die börsengelistete niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management, profitierte im ersten Halbjahr 2021 im Geschäftsbereich Robo-Advisory von den deutlich steigenden Assets under Management (AuM) der Robos ihrer Geschäftskunden. Das von diesen verwaltete Vermögen hat sich in den ersten sechs Monaten 2021 (Stichtag: 30. Juni 2021) im Vergleich zum 31. Dezember 2020 mehr als verdoppelt*.Der Geschäftsbereich erzielt bisher noch eher geringe Umsätze aus bestehenden AuM-Verträgen mit Geschäftskunden, die ihre Robo-Advisors auf Basis der Infrastruktur von niiio anbieten. Das Fintech sieht jedoch deutliches Entwicklungspotenzial in diesem Segment. Sukzessive sollen sich steigende Umsätze aus der anteiligen AuM-Beteiligung positiv in der Ergebnisentwicklung widerspiegeln, da diesen Umsatzerlösen kaum Kosten gegenüberstehen.Die niiio finance group bietet White-Label Robo-Advisor für Geschäftskunden und stellt die gesamte IT-Infrastruktur und bei Bedarf Rechenkerne zur Verfügung, ermöglicht das digitale Onboarding und erstellt auch sämtliche regulatorische Reportings. So hat der Cloud-Softwareexperte die beiden Robos von Smavesto und vividam im Kundenauftrag umgesetzt. Dafür berechnet niiio Basispunkte bezogen auf das verwaltete Vermögen, je nach nachgefragter Dienstleistungstiefe.Noch beträgt der Anteil der Robo Advisor am gesamten Wertpapiervolumen in Deutschland unter 1 %, entsprechend hoch ist das Wachstumspotenzial. Nach Angaben von Statista soll sich das in Deutschland durch Robo-Advisor verwaltete Vermögen im Jahr 2025 auf eine Summe von rund 34,5 Milliarden Euro belaufen. 2020 lag das Volumen bei 8,1 Milliarden Euro, für 2021 wird ein Gesamtwert von 15 Milliarden Euro erwartet. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2021 bis 2025 liegt damit bei 23 % (CAGR).