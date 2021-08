S IMMO: Potenzial für weiteres Wachstum

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) trotz eines anhaltend herausfordernden Umfelds wegen der Pandemie die Mieteinnahmen um über 5 Prozent gesteigert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe der FFO I um 47 Prozent auf 25,6 Mio. Euro zugelegt. Die Portfolio Size sei um 9,4 Prozent auf über 2,7 Mrd. Euro gestiegen. Auf der Bewertungsseite habe das Unternehmen einen Anstieg von 10 Mio. Euro auf nunmehr über 131 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2021 verzeichnet. Neben dem guten operativen Bild führe dies zu einem auf mehr als 166 Mio. Euro vervierfachten EBIT im Halbjahr. Nach Meinung des Analysten verfüge das Unternehmen zudem über eine starke Bilanz und ausreichende liquide Mittel, um das Wachstum der vergangenen Jahre fortzusetzen. Nach dem jüngsten Verkauf des 6-prozentigen Aktienpakets an CA Immo seien weitere Erlöse von vorsteuerlich rund 230 Mio. Euro hinzugekommen. Das jüngst bekannt gegebene Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 1 Mio. S IMMO-Aktien könne die weitere Kursentwicklung außerdem beflügeln. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 26,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.08.2021, 08:50 Uhr)



Rating: Kauf

Analyst: Stefan Scharff

Kursziel: 26,00