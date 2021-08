Ein Festival-Konzept mit Zukunft: Erfolgreiche Sunrise Skylights Zürisee Sessions

Gestern Sonntag, 29. August herrschte in Lachen beim Konzert von 77 Bombay Street ein letztes Mal ausgelassene Stimmung im Rahmen der Sunrise Skylights Zürisee Sessions. In einem Sommer, in dem das Wetter oft wenig Hochsommerstimmung brachte, freuten sich die insgesamt rund 500 Besucherinnen und Besucher umso mehr, dass Konzerte unter freiem Himmel dank der neuen Konzertreihe am Zürichsee möglich waren. Das Konzept rund um nationale Künstlerinnen und Künstler sowie lokale Newcomerinnen und Newcomer fand grossen Anklang.