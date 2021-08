Kommt die Deutsche Telekom Aktie in charttechnische Schwierigkeiten? Nach der Aufwärtsbewegung auf 18,918 Euro hat sich im Chart des DAX-Titels in den letzten Tagen ein Widerstand im Bereich 18,82/18,92 Euro gebildet. Von diesem ist der Aktienkurs der Deutschen Telekom erst einmal nach unten abgeprallt. Bisher ist die Konsolidierung aber moderat ausgefallen: Am Freitag wurde mit 18,38 Euro das Bewegungstief erreicht, der Schlusskurs ...