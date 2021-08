Videoausblick Jerome Powell und der Crack-up-Boom!

Jerome Powell hat in seiner Rede alles versucht, um zu belegen, dass die Inflation doch nur vorübergehend sei, weswegen die Fed denn auch keine Eile mit dem Tapering haben müsse. Es war also maximal dovish, was Jerome Po Jerome Powell hat in seiner Rede alles versucht, um zu belegen, dass die Inflation doch nur vorübergehend sei, weswegen die Fed denn auch keine Eile mit dem Tapering haben müsse. Es war also maximal dovish, was Jerome Powell sagte - und die Märkte reagierten mit einem Freudensprung: der S&P mit dem 52.Allzeithoch auf Schlusskurs-Basis. Dabei hat die Fed die Entwicklung der Inflation bislang stark unterschätzt, umso erstaunlicher, mit welcher Sicherheit der Fed-Chef nun meint, dass er diesmal Recht behalten wird. Beginnt nun mit dem nächsten Ausbruch nach oben eine Art Crack-up Boom? Die Indizes stehen aktuell vor Widerständen und sind überkauft - geht es dennoch weiter nach oben? Hinweis aus Video: "Gold, Silber, Kupfer: großes Tor nach oben" Das Video "Jerome Powell und der Crack-up-Boom!" sehen Sie hier..



