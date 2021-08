Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Anne Will gibt es noch und mit ihr eine Sendung ohne Neuigkeiten Deutschlands müder Teil der TV-Nation hat sie wieder. Nach zehnwöchiger Pause erschien gestern Abend – sichtlich erholt – Anne Will wieder auf der Mattscheibe. 10 Wochen Pause – so viel Urlaub gibt es nur bei der ARD. Das Thema ist, wie kann es …