Die m:access-notierte Blue Cap hat am Montag Halbjahreszahlen vorgelegt. Die Beteiligungs-Gesellschaft aus München beziffert ihren Net Asset Value auf 155,2 Millionen Euro nach 153,9 Millionen Euro per Ende 2020. Je Aktie der Blue Cap AG liegt der Net Asset Value damit bei 38,82 Euro - deutlich oberhalb des aktuellen Aktienkurses von 31,20 Euro. Seit Ende Juli hatte sich der Aktienkurs der Münchener von 24,00 Euro in der Spitze auf ...