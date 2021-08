PRESSEMITTEILUNG

LUNIS Vermögensmanagement: Erfolgreiches erstes Halbjahr 2021

Die LUNIS Vermögensmanagement AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2021 erneut ein Wachstum bei deutlich gestiegener Profitabilität



Frankfurt, 30.08.2021 - Im ersten Halbjahr 2021 baute die LUNIS Vermögensmanagement AG ihr Wachstum weiter aus. Der Vermögensverwalter konnte das gemanagte Vermögen auf ca. 1,7 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahr erheblich steigern. Weiterhin verzeichnete LUNIS erneut eine deutlich gestiegene Profitabilität, wie der Vorstandsvorsitzende Andreas Brandt konkretisiert: "Wir freuen uns über die überaus positive Entwicklung im ersten Halbjahr dieses Jahres, da eine annähernde Verdopplung des Ergebnisses unter den aktuellen pandemiebedingten Herausforderungen keine Selbstverständlichkeit darstellt."

Der Vermögensverwalter konnte im ersten Halbjahr 2021 mit Einstellungen in Stuttgart und Hamburg das Team weiter ausbauen. Ebenso wurde der Bereich Marktfolge durch entsprechende Einstellungen in Frankfurt deutlich verstärkt. Weitere personelle Zugänge in den kommenden Monaten werden folgen.

"Unser Team mit ausgewiesenen Experten zu verstärken, ist eine der Säulen unseres Erfolgs. Professionalität, Integrität und Motivation unserer Mitarbeiter sind maßgebliche Faktoren für die Qualität unseres Vermögensmanagements", ergänzt Andreas Brandt mit einem positiven Blick auf das zweite Halbjahr.

Über LUNIS Vermögensmanagement

LUNIS Vermögensmanagement AG wurde im Mai 2017 von Andreas Brandt und Partnern in strategischer Kooperation mit J.C. Flowers gegründet. Der unabhängige Vermögensverwalter bietet Privat- und Unternehmenskunden ganzheitliches Vermögensmanagement und strebt mit individuellen Dienstleistungen eine führende Rolle in Deutschland an. Aktuell verwaltet LUNIS ca. 1,7 Milliarden Euro gemanagtes Vermögen und ist am Hauptsitz Frankfurt am Main und mit Niederlassungen in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart und München vertreten. https://www.lunis.de

___________________________________________________________

PRESSEKONTAKT

Anika Perlewitz

Leiterin Corp. Communications & Marketing

Tel.: +49 (0) 69 6677 3835 12 Mobil: +49 (0) 174 142 6243 anika.perlewitz@lunis.de

30.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



1229599 30.08.2021