Zu den größten Gewinnern an der Nasdaq dürfte heute die Aktie von Affirm (WKN: A2QL1G) zählen. Grund hierfür sind am Freitagabend nach Börsenschluss veröffentlichte News. Demnach kooperiert das Unternehmen mit keinem Geringeren als dem weltgrößten Online-Einzelhändler Amazon.com.Affirm ist ein US-amerikanisches FinTech-Unternehmen mit Hauptsitz im kalifornischen San Francisco. Das Unternehmen wurde unter anderem vom ehemaligen PayPal-Technikchef Max Levchin gegründet und wird von ihm als CEO und Chairman geführt. Große Erfolge feierte Affirm mit seinem BNPL-Angebot, also „Buy Now, Pay Later“ („Kauf jetzt, bezahle später!“).