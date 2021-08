Matador Mining hat zuletzt erste, starke Bohrergebnisse aus Neufundland vorgelegt. War das der Auslöser für den kanadischen Fondsverwalter CI Investments, seine Beteiligung auszubauen?

Über den Sommer war es etwas ruhiger geworden um unseren Neufundland-Goldexplorer Matador Mining ( WKN A2DKV4 / ASX MZZ ) – bis das australische Unternehmen vor Kurzem die ersten, exzellenten Bohrergebnisse von seinem Cape Ray-Projekt vorlegte. Das scheint ein großer, kanadischer Vermögensverwalter zum Anlass genommen zu haben, seine Beteiligung an Matador deutlich auszubauen!

Ob da tatsächlich ein direkter Zusammenhang besteht, sei dahingestellt, dennoch ist es unserer Ansicht nach Vertrauensbeweis und Ritterschlag, dass der kanadische Fondsmanager CI Investments Inc. 3.669.975 Matador-Aktien erwirbt und seine Beteiligung an der australischen Gesellschaft von 6,07 auf 7,76% ausweitet!

Fazit: CI Investments Inc. ist eine Tochtergesellschaft der an der NYSE notierten CI Fincial, die im Juli ein verwaltetes Vermögen von insgesamt 309,3 Mrd. Dollar auswies – und damit kein Leichtgewicht am Markt. Auch die CI Investments-Manager verfügen natürlich über keine Glaskugel und können eine positive Entwicklung bei Matador nicht garantieren, doch werden sie es sich ganz genau überlegt und vor allem ganz genau geprüft haben, bevor sie entschieden, ihre Position auszubauen. Insofern sind diese News eine starke Bestätigung für das Unternehmen, aber auch für uns, die wir ja auch schon eine ganze Weile über Matador berichten. Wir sind jetzt gespannt auf die nächsten Ergebnisse und den Newsflow der kommenden Wochen und Monate, der nun hoffentlich wie vom Unternehmen erwartet deutlich zunehmen wird.

