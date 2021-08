Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

flatexDEGIRO Aktiensplit steht bevor Bei flatexDEGIRO steht in dieser Woche der Aktiensplit im Verhältnis 1:4 an. „Alle flatexDEGIRO-Aktionär erhalten für eine Aktie, die sie zum Geschäftsschluss am 1. September 2021 in ihrem Bestand haben, drei zusätzliche Aktien”, kündigt das …