Berlin (ots) - Nachfrage nach Fachkräften im Gesundheitswesen und für

Digitalisierung nimmt weiter zu



- 17 Prozent mehr Stellenangebote im Vergleich zum Vorjahr

- Nachfrage in Einkauf und Materialwirtschaft steigt um fast 50 Prozent

- 10 Prozent mehr Stellen im Gesundheits- und Sozialwesen



Die WBS Gruppe, eine der größten Bildungsanbieterinnen Deutschlands, hat für das

erste Halbjahr 2021 den deutschen Stellenmarkt wiederholt umfassend analysiert.

Die Ergebnisse stehen ab sofort im aktuellen WBS JobReport zur Verfügung und

zeigen: Der Markt erholt sich langsam von der Krise.





Seit mittlerweile eineinhalb Jahren prägt die Corona-Pandemie das Alltags- undWirtschaftsleben - mit entsprechenden Folgen für den Stellenmarkt. Dieser war imvergangenen Jahr stark von den Auswirkungen der Krise geprägt. In der zweitenHälfte des Jahres 2020 brach er um rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein. Inder ersten Jahreshälfte 2021 jedoch scheint sich die Situation normalisiert zuhaben - und das trotz steigender Infektionszahlen und weiterhin bestehendenEinschränkungen. Insgesamt wurden mehr als vier Millionen Positionen von über400.000 Unternehmen in Onlinejobbörsen, auf Firmenwebsites, auf der Jobbörse derBundesagentur für Arbeit und in Printmedien veröffentlicht. Das Jobangebot istdamit um 17,4 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 gestiegen."Ich denke, hier spielt eine gehörige Portion Optimismus mit hinein, dieWirtschaft kommt wieder in Schwung. Gleichzeitig spüren die Unternehmen, dasssie wieder Fachkräfte brauchen und dass die alten Probleme nicht verschwundensind - Fachkräftemangel und Digitalisierung. Das Bewusstsein für beide Themenist jetzt wieder stärker. Beides führt dazu, dass Unternehmen im BereichPersonal handeln müssen", sagt Joachim Giese, Vorstand der WBS Gruppe.Marketing, Einkauf und Materialwirtschaft sind wachsende Bereiche.Ein genereller Anstieg an Jobangeboten ist in fast allen Bereichen zuverzeichnen. Insbesondere Sektoren, in denen die direkte Kommunikation mitKund:innen wieder verstärkt möglich ist, haben angezogen. Dazu zählenbeispielsweise die Berufsgruppen Einkauf und Materialwirtschaft, hier stieg dasAngebot um 49 Prozent. Ebenso die Marketing-, Werbe- und PR-Branche: Hier könnenAspirant:innen aus rund 43 Prozent mehr Stellen aussuchen. Aber auch der BereichÖffentliche Verwaltung ist stark gefragt: Dort gibt es eine Zunahme von mehr als14 Prozent bei den Stellenausschreibungen. Die Industrie spürte im vergangenen