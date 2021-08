Mönchengladbach (ots) - Die Audi AG hat sich im Abgasskandalschadenersatzpflichtig gemacht. Für einen Cayenne S Diesel 4.2 V8 TDI und derAbgasnorm Euro 5 erhält der geschädigte Verbraucher 45.333,04 Euro nebst Zinsen.Der Mönchengladbacher Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung hat dasverbraucherfreundliche Urteil vor dem Landgericht Offenburg erstritten.Der Dieselabgasskandal zieht immer größere Kreise. Auch mehr und mehrPremiumfahrzeuge sind davon betroffen. Jetzt hat das Landgericht Offenburg(Urteil vom 12.08.2021, Az.: 2 O 112/21) die Audi AG als Herstellerin desAchtzylinder-Dieselmotors im Cayenne S 4.2 TDI und der Abgasnorm Euro 5 zuweitreichendem Schadenersatz verurteilt. Die Beklagte wird verurteilt, an denKläger 45.333,04 Euro nebst Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten überdem Basiszinssatz seit 30. April 2021 zu zahlen. Ebenso hat die Beklagte dieKosten des Rechtsstreits zu tragen.

Der geschädigte Verbraucher hatte das Fahrzeug am 28. Juni 2018 zum Kaufpreisvon 57.000 Euro bei einem Kilometerstand von 71.500 Kilometer erworben. Daserstmals am 4. Mai 2015 zugelassene streitgegenständliche Fahrzeug verfügt übereinen Motor, der eine Leistung von 385 PS erreicht und von der Audi AGentwickelt und produziert wurde. Der Kilometerstand zum 28. Juni 2021 betrug108.036 Kilometer. Für das streitgegenständliche Fahrzeug liegt ein verbindlichangeordneter Rückruf des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) vor. In dem diesem Rückrufzugrunde liegenden Bescheid geht das KBA davon aus, dass eine unzulässigeAbschalteinrichtung zum Einsatz kommt."In der Folge wurde ein Software-Update der Motor- und Getriebesteuerung desFahrzeuges vorgenommen. Ziel dieses Software-Updates sei es gewesen, dieMotorsteuerung in Bezug auf den Stickoxid-Ausstoß zu verbessern. Und dasstreitgegenständliche Fahrzeug war eben von der Aktualisierung der Motor- undGetriebesteuerungssoftware betroffen", sagt der Mönchengladbacher RechtsanwaltDr. Gerrit W. Hartung von der Dr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (http://www.hartung-rechtsanwaelte.de/ ). Die Kanzlei befasst sich ausschließlichmit Anleger- und Verbraucherschutzthemen und hat sich auf die Beratung vonBetroffenen des Abgasskandals spezialisiert. Dr. Gerrit W. Hartung gilt als"Dieselanwalt" der ersten Stunde und hat das verbraucherfreundliche Urteil vordem Landgericht Offenburg erstritten.Das Gericht hat die Verteidigungsstrategie der Audi AG verworfen. Diese hattebetont, der Vortrag der Klägerseite sei unsubstantiiert und es sei nichtglaubhaft, dass die Klagepartei den Abschluss eines Kaufvertrags über einFahrzeug mit einem Leergewicht von ca. zwei Tonnen und einem 4.2 V8 TDI Motorvon der Einhaltung von Stickoxidwerten abhängig gemacht haben wolle. Es seidavon auszugehen, dass es der Klagepartei bei Abschluss des Kaufvertrags alleindarauf angekommen sei, ein besonders leistungsstarkes Fahrzeug zu erwerben. Dasbehauptete sittenwidrige Verhalten sei daher jedenfalls nicht kausal für denKaufvertragsschluss über das streitgegenständliche Fahrzeug gewesen."Dem ist das Gericht nicht gefolgt, sondern hat die vorsätzliche sittenwidrigeSchädigung nach § 826 BGB bestätigt. Die Beklagte hat die zuständigeGenehmigungsbehörde durch das Inverkehrbringen des Motors mit einermanipulierten Motorsteuerungssoftware konkludent getäuscht. Dasstreitgegenständliche Fahrzeug ist mit unzulässigen Abschalteinrichtungenversehen, was nach Auffassung des Gerichts aus der unstreitigen Veröffentlichungdes KBA folgt", betont Dieselexperte Dr. Gerrit W. Hartung.Auch sei der Schaden nicht durch die nachträgliche Möglichkeit des Durchführensdes Software-Updates entfallen. "Die Beklagte habe sich ohne Erfolg daraufberufen, dass das Software-Update die Motorsoftware ohne Folgebeeinträchtigungenso verändere, dass keine unzulässige Abschalteinrichtung mehr vorliege. ZumZeitpunkt des Kaufs des streitgegenständlichen Pkw war das Software-Update nochnicht existent. Zum maßgeblichen Zeitpunkt des Kaufs bestand das ernsthafteRisiko einer Betriebsuntersagung, und ein sittenwidrig herbeigeführterungewollter Vertragsschluss wird durch ein späteres Software-Update nichtrückwirkend zu einem gewollten Vertragsschluss", heißt es.Pressekontakt:Dr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbHDr. Gerrit W. HartungHumboldtstraße 6341061 MönchengladbachTelefon: 02161 68456-0E-Mail: mailto:kanzlei@hartung-rechtsanwaelte.deInternet: http://www.hartung-rechtsanwaelte.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135256/5006092OTS: Dr. Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH