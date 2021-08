China ruft im Nordkorea-Streit zu politischer Lösung auf

PEKING (dpa-AFX) - Nach Berichten über eine mögliche Wiederinbetriebnahme eines Atomreaktors durch Nordkorea hat China alle beteiligten Parteien zu einer politischen Lösung aufgerufen. "Wir hoffen, dass die relevanten Parteien?? an der Richtung einer politischen Lösung des Problems festhalten", sagte ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums am Montag. Zuvor hatte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) berichtet, dass Nordkorea möglicherweise den Atomreaktor in seinem umstrittenen Nuklearzentrum Yongbyon wieder in Betrieb genommen hat. Mit einer Leistung von nur fünf Megawatt ist der Reaktor zwar klein, kann aber Plutonium zur Herstellung von Atombomben liefern./jpt/DP/nas