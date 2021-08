Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- In China wollen nach eigenen Angaben fast alle Bürger (97%) durch ihrMobilitätsverhalten zur Reduktion von CO2 beitragen, in den USA sind es 52%der Umfrageteilnehmer- Nur 7% der Deutschen wollen dafür nach Überwinden der Covid-19 Pandemieverstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen- Priorisierung von Sicherheit und Privatsphäre verhilft Smart Mobility zu mehrVerbraucherakzeptanzDas Mobilitätsverhalten der Deutschen passt sich dem "New Normal" an. Trotzhoher Bereitschaft, den eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, signalisieren dieDeutschen auch für die Zeit nach Abklingen der Corona-Pandemie eine ausgeprägteAffinität zum Individualverkehr, wie der erste Teil des "Digital Auto Report2021" von Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC, zeigt. 70% derDeutschen sind bereit, ihr persönliches Mobilitätsverhalten zu verändern, umdadurch CO2-Emissionen einzusparen (China: 97%, USA: 52%). Knapp die Hälftedavon will in Zukunft kürzere Distanzen vermehrt zu Fuß oder mit dem Fahrradzurücklegen, 26% nehmen sich einen Komplettverzicht auf Kurzstreckenflüge vorund 18% geben an, der Umwelt zuliebe vom Verbrenner auf ein E-Auto zu wechseln(China: 61%, USA: 30%). Die Anzahl der Deutschen, die in den kommenden zweiJahren einen Neuwagen kaufen wollen, hat sich im Vergleich zum Vorjahrverdoppelt (2021: 44%; 2020: 21%). Trotz der hohen Relevanz integriertermultimodaler Verkehrskonzepte wollen auch nach Überwinden der Covid-19-Pandemienur 7% verstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Größtes Hindernis beider Nutzung nachhaltiger Mobilitätskonzepte wie Bike-/ Carsharing oder ÖPNV sindfür 55% zu hohe Preise, 23% wünschen sich eine bessere Verfügbarkeit bzw. mehrAngebote."Um den gesteigerten Mobilitätsansprüchen der Nutzerinnen und Nutzer auch inZukunft gerecht zu werden, müssen für integrierte Verkehrskonzepte großeDatenmengen erhoben und miteinander vernetzt werden. KomplexeDaten-Architekturen sollten in ihrer Entwicklung die Anforderungen derverschiedenen Stakeholder in den Vordergrund stellen und dürfen gerade mit Blickauf die Verbraucherakzeptanz Aspekte wie Sicherheit und Privatsphäre keinesfallsaußer Acht lassen", kommentiert Jonas Seyfferth, Co-Autor der Studie undDirector bei Strategy& Deutschland.Die wachsende Bedeutung nachhaltiger Mobilität verschiebt die Priorisierung der"CASE"-Dimension ( C onnected-Car-Dienste, A utomatisiertes Fahren, S martMobility und die E lektrifizierung) für Automobilhersteller - aktuell vor allemmit einem Fokus auf Elektrifizierung, aber mittel- und langfristig auch in den