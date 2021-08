Foto: Frank Rumpenhorst - dpa Deutsche Anleihen Wenig Bewegung in ruhigem Umfeld Nachrichtenagentur: dpa-AFX 15 | 0 | 0 30.08.2021, 12:14 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Montag bis zum Mittag so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Nur zeitweise gerieten sichere Anlagen etwas unter Druck. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel zuletzt geringfügig um 0,02 Prozent auf 176,07 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,42 Prozent. Am Vormittag gab es keine entscheidenden Impulse. Inflationsdaten aus Spanien bestätigten den steigenden Preisauftrieb. Die Statistikbehörde führte die Entwicklung vor allem auf steigende Energiepreise zurück. Noch immer wirkt ein statistischer Basiseffekt, da die Erdölpreise in der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 eingebrochen waren und sich nur langsam erholten. Marktteilnehmer dürften im Tagesverlauf auf Inflationsdaten aus Deutschland achten. Es werden Zahlen für August veröffentlicht. Erwartet wird entsprechend der Entwicklung in Spanien, dass der Preisauftrieb von erhöhtem Niveau aus weiter zulegt. Dies dürfte die Debatte, ob der Preisanstieg dauerhaft oder übergangsweise auftritt, zusätzlich befeuern. Die Europäische Zentralbank (EZB) geht bisher von letzterem aus und will geldpolitisch nicht gegensteuern./bgf/jkr/nas





