DGAP-News: Carsten Schmider Media Relations Publishing / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion

Modern Plant Based Foods kooperiert jetzt exklusiv mit Aldi!



30.08.2021 / 12:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Modern Plant Based Foods kooperiert jetzt exklusiv mit Aldi!





Modern Plant-Based Foods Inc. (ISIN: CA6076771014; WKN: A2QQE9) gibt bekannt, dass ALDI, die größte Supermarktkette Deutschlands, die pflanzlichen Knabbereiartikel des Unternehmens - Snacks from the Sun Popped Potato Crisps (Kartoffelchips) - in ihr Sortiment aufnehmen wird. Die Produkte werden zunächst in 285 ALDI-Filialen erhältlich sein.