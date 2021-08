Pandemie verändert Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung nachhaltig / Strategische Planung der Zukunft der Arbeit wird dringendste Managementaufgabe

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) -- Viele Unternehmen reagieren auf den Arbeitskräftemangel mit möglichstschnellen Anpassungen an Trends auf dem Markt sowie an Forderungen vonMitarbeitenden.- Es wächst die Bedeutung von Purpose, dem erklärten höheren Zweck einesUnternehmens, bei der Bindung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.- Abhängig vom Angebot an qualifizierten Arbeitskräften und staatlicherUnterstützung für Arbeitnehmer entstehen vier Zukunftsszenarien, die jeweilsunterschiedliche Chancen und Risiken für Unternehmen mit sich bringen.Die Pandemie hat zu grundlegenden Veränderungen in der Arbeitswelt geführt - mitnachhaltigen Auswirkungen auf die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung.Langfristige Entwicklungen, die ohne Covid-19 mehrere Jahre gedauert hätten,traten nun komprimiert in nur wenigen Monaten ein. Dabei haben Führungskräfteerkannt, dass sie neue Wege finden müssen, wie sie neue Mitarbeitende an Bordholen, sie im Arbeitsalltag unterstützen, und grundsätzlich miteinander umgehen.Zwar verfahren die meisten Unternehmen bei ihrer Planung weiterhin nach demPrinzip "beobachten und reagieren". Doch wird ihr Erfolg künftig stark davonabhängen, ob sie eine klare und nachhaltige Personalstrategie verfolgen. Zudiesem Ergebnis kommt Deloitte in seinem aktuellen Sonderbericht der HumanCapital Trends 2021, der vier Szenarien der künftigenArbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung skizziert.Diese vier Szenarien sind maßgeblich abhängig von zwei Faktoren, die den größtenEinfluss auf die Entwicklung der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung habenwerden: dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften und dem Umfang staatlicherUnterstützung für Arbeitnehmer. Zudem untersucht der Sonderbericht, wieFührungskräfte Herausforderungen in dieser Beziehung angehen, während sie miteiner globalen Gesundheitskrise, wirtschaftlicher Unsicherheit und sozialenVeränderungen konfrontiert sind. Für Joe Ucuzoglu, CEO von Deloitte USA, gibt esin dem Kontext einen klaren Trend: eine noch stärkere Ausrichtung auf Talenteund auf deren Bedürfnisse. "Führungskräfte passen ihre Strategien für ihrArbeitsumfeld und ihr Personal an, um die Rahmenbedingungen für Talente in jederHinsicht zu optimieren," so Ucuzoglu. "Das hybride Arbeiten, zum Beispiel,ermöglicht Unternehmen, Mitarbeitenden einerseits die örtliche Flexibilität zugeben, die sie sich wünschen, und sie andererseits in entscheidenden Momentenzusammenzubringen. So können Unternehmen ihrer Belegschaft das jeweils Beste ausvirtueller und persönlicher Arbeitsumgebung bieten."Bei der Entwicklung der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung erwarten zwar sowohlFührungskräfte als auch Mitarbeitende einen Wandel. Doch sind sie jeweils