DAX40 – Der 20. September rückt spürbar näher

Widerstandsfähig. Die deutschen Aktienmärkte haben sich in der vergangenen Woche zwar uneinheitlich entwickelt, sich dabei aber stabil präsentiert. Dabei trotzten die Börsen wenig erbaulichen Konjunkturdaten bzw. -indikatoren, wie z. B. dem sich verschlechternden ifo-Geschäftsklimaindex und einer sich eintrübenden Konsumstimmung, ebenso wie den weiter bestehenden Inflationsängsten. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.

Und auch die wirtschaftlichen Sorgen aufgrund stark steigenden Corona-Inzidenzwerte sowie die Afghanistan-Krise perlten am Aktienmarkt weitgehend ab. Das Geschäft verlaufe bei relativ niedrigen Umsätzen sommerlich ruhig, war denn auch auf dem Parket zu hören. Gleichzeitig warteten die Märkte insbesondere gegen Wochenende ab, wie sich US-Notenbank-Chef Jerome Powell auf dem Notenbankentreffen in Jackson Hole zur weiteren Geldpolitik der Fed äußern würde. Dieser stützte am Freitagnachmittag dann die Märkte, indem er zwar in Aussicht stellte, dass die US-Notenbank noch in diesem Jahr ihre Anleihekäufe zurückfahren werde, gleichzeitig aber die Ängste vor einer baldigen Zinserhöhung in den USA deutlich dämpfte.