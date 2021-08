Börsengang vor drei Jahren. Ausgabepreis 80 Euro. Seither hat sich der Kurs halbiert auf 40 Euro. Eine günstige Kaufgelegenheit? – Wir sprechen mit Finanzvorstand Fabian Brügmann.

Börsengang vor drei Jahren. Ausgabepreis 80 Euro. Seither hat sich der Kurs halbiert auf 40 Euro. Eine günstige Kaufgelegenheit? – Wir sprechen mit Finanzvorstand Fabian Brügmann. Nach seiner Meinung sei die schwache Performance nur schwer zu verstehen, schließlich befindet sich der digitale Kreditvermittler auf Wachstumskurs. Corona hat dem Geschäft einen zusätzlichen Schub verliehen. Der CFO berichtet über ein starkes erstes Halbjahr. In den ersten sechs Monaten kletterte das arrangierte Kreditvolumen um 57% auf 72 Millionen Euro. Vergleichen Sie: Im gesamten Jahr 2018 hat das Portal ein Kreditvolumen von lediglich 51 Millionen vermittelt. Das zweite Quartal des laufenden Turnus war das Beste der Firmengeschichte. Die Frankfurter erhoffen sich durch Vermittlungspartnerschaften mit Sparkassen, Genossenschaftsbanken oder der Commerzbank kräftigen Rückenwind. Auf Sicht von ungefähr fünf Jahren sieht Brügmann das arrangierte Kreditvolumen auf schätzungsweise 500 Millionen ansteigen. Eine Verfünffachung gegenüber letztem Jahr (99 Millionen)! Den break-even erwartet der Finanzvorstand in zwei Jahren. Im laufenden Turnus plant Creditshelf einen Umsatz zwischen 6 und 8 Millionen, der operative Verlust wird in einer Spanne von 3 bis 4 Millionen erwartet. Vergangenes Jahr gingen 4,9 Millionen durch die Bücher, der operative Verlust schlug mit 5,4 Millionen zu Buche. In fünf Jahren könnte der Umsatz in Richtung 20 Millionen steigen. Das Geschäft ist gut skalierbar, so daß der Gewinn deutlich überproportional steigen dürfte. Das Fintech vermittelt Kredite für den Mittelstand in einem Volumen zwischen 100.000 und 5 Millionen Euro. Der durchschnittliche Zins beläuft sich auf kernige 8 bis 9%. Herzstück des Start ups ist eine selbstentwickelte digitale Kreditanalyse. Marktkapitalisierung aktuell 57 Millionen. Das ist nicht viel angesichts des schier grenzenlosen Wachstumspotentials. Hauptaktionär ist mit 45% Rolf Elgeti, der als cleverer Investor gilt. Die Gründer halten zusammen 34%. Im Mai investierte der Europäische Investitionsfonds 30 Millionen in einen Kreditfonds von Creditshelf. Ein Ritterschlag! Fazit: Die Plattform für Mittelstandskredite befindet sich auf klarem Wachstumskurs. Die Ausverkaufskurse zum Einstieg nutzen.