Neues Buch "Die Apple Agenda" / Ein Blick auf die Entwicklungsagenda der iCompany in den nächsten fünf bis zehn Jahren

Derweil sich die aktuellen Gerüchte darum ranken, ob bei der neuen iPhone- undiPad-Generation die Akkus etwas größer, die Prozessoren ein bisschen schneller,die Kameras und Displays ein wenig besser oder die Bedienelemente andersangeordnet sind, konzentriert sich das neue Buch auf die großen Produktliniender nächsten Jahre. Auf der Entwicklungsagenda von Apple stehen demnach unteranderem smarte Brillen, klapp- und faltbare iPhones und iPads, ein Kombigerätaus iPad und Mac-Computer sowie natürlich das Apple Car. Einige dervorhergesagten Produkte dürften allerdings in sehr weiter Ferne liegen, so etwader iChip, der uns unter die Haut injiziert wird, oder gar der Apple Roboter.Zugleich wird in dem Buch ausführlich dargestellt, welche Services von derCompany mit dem angebissenen Apfel künftig zu erwarten sind. Einige wie dasverstärkte Engagement im Finanzsektor sind für Insider schon längeroffensichtlich, andere wie der Einstieg Apples in den BillionenmarktGesundheitswesen klingen eher überraschend. Eine ganze Reihe von Überraschungenbirgt auch das Kapitel "Woran Apple scheitern könnte", weil die iCompany ausheutiger Sicht beinahe unangreifbar erscheint.Das Buch ist ein Muss für alle Fans und alle Aktionäre des iKonzerns. Wer sichnicht für Apple interessiert, kann sich die Lektüre sparen - es sei denn, manist in einem Markt beschäftigt, den Apple in Zukunft adressieren wird.