Wieder Massenproteste in Frankreich gegen Macrons Impfzwang Autor: Tichys Einblick | 30.08.2021, 12:55 | 21 | 0 | 0 30.08.2021, 12:55 | In Frankreich haben am Samstag landesweit zahlreiche Menschen gegen die Corona-Regeln protestiert. In der Hauptstadt Paris und etlichen weiteren Städten machten die Demonstranten vor allem ihrem Ärger über den sogenannten Gesundheitspass Luft. Bis zum Samstagabend registrierten die Behörden 222 verschiedene Demonstrationen. In Paris allein gingen 14.500 Menschen auf die Straße, um gegen die Diskriminierung Ungeimpfter Der Beitrag Wieder Massenproteste in Frankreich gegen Macrons Impfzwang erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Max Roland.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer