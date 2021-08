Fairtrade Zertifizierung | Wie funktioniert Fairtrade?

Leuven (ots) - In einkommensschwachen Regionen ist die kleinbäuerliche

Landwirtschaft für rund 70% der Familien die größte Quelle an Einkommens-, Job-

und Lebensmittelsicherheit. Obwohl die meiste Landwirtschaft und

Lebensmittelproduktion in unserer Welt von kleinbäuerlichen Betrieben kommen,

sind die dort arbeitenden Landwirte oft leider höheren Risiken, unausgewogener

Verhandlungsmacht und oft unfairen Handelspraktiken ausgesetzt.



Was ist Fairtrade?





Was genau ist also Fairtrade? Das Fairtrade Zertifizierungssystem entstand auseiner Bewegung, um Ungerechtigkeiten im Handelsmarkt zu beseitigen. DasFairtrade Modell fordert von Firmen, dass sie gerechte Preise an Kleinbauernbezahlen und gleichzeitig von den Herstellern, dass sie höhere ethische undumweltfreundliche Standards haben, was dazu beiträgt die Rechte von Arbeiternsowie die Umwelt zu schützen. Fairtrade zertifizierte Produkte könnenbeispielsweise von Kakao, Kaffee, zu Bananen oder Tee, bis zu Kräutern undvieles mehr (https://www.fairtrade.net/product) reichen.Heute konzentriert sich Fairtrade darauf, gemeinsam mit Kleinproduzenten undArbeitern in einkommensschwachen Regionen bessere Rahmenbedingungen zu schaffen.Diese neuen Bedingungen geben ihnen Zugriff zu internationalen Märkten, und wasnoch wichtiger ist, ein wirklich stabiles Einkommen. Um den Einfluss vonFairtrade zu verstehen müssen wir uns aber erstmal mit der Ungerechtigkeit deskonventionellen Handelssystems befassen.Probleme mit konventionellem HandelDas Handelssystem ist komplex und voll von verschiedenen Akteuren und Risiken.Innerhalb des Handels gibt es Hersteller, Käufer (wie Produzenten oderLieferanten), Transporter und Händler (wie Großhändler oderLebensmittelgeschäfte) - jeder mit seinen eigenen Risiken, wie Schädlingsbefall,die Verfügbarkeit von Transportmittel oder der Verlust von Produktqualität oder-quantität. All diese Akteure werden im konventionellen Markt den Risiken, wieNachfrage oder Preis ausgesetzt. Wenn jede Gruppe also seinen eigenen Risikenausgesetzt wird, was macht die Kleinbauern in einkommensschwachen Regionen dannso viel angreifbarer?1. Fehlende Infrastruktur des MarktsKleinbauern werden oft unversicherten Risiken ausgesetzt, besonders wenn sie ausärmeren Regionen mit einer weniger entwickelten Infrastruktur kommen. Ihnenfehlt oft der Zugang zu Informationen über die Marktpreise, Nachfrage oder sogaralternative Handelskanäle. Dies stellt Kleinbauern schon auf eine niedrigereVerhandlungsposition mit Käufern, vor allem wenn sie als individuelle