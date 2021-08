Social-Media-Marketing in der Hotellerie und dessen Bedeutung

Das Internet wurde laut einer Hochrechnung der agof digital Facts am 08.04.2021 im März von 61,17 Mio. Personen ab 16 Jahren in Deutschland genutzt – stationär wie mobil.

Weltweit belief sich die Internetnutzung im vergangenen Jahr auf rund vier Milliarden, während die Prognose für das Jahr 2021 eine Zahl von über 4,14 Milliarden Personen aufweist. Ein weiterer Blick auf die Statistiken der Nutzung von sozialen Medien zeigt, dass im Januar 2021 die Zahl der aktiven Nutzer in den sozialen Medien bei rund 4,2 Milliarden lag, womit die Anzahl im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 13,2 Prozent gestiegen ist.

Das zeigt auf, dass ein Leben ohne Internet und die sozialen Medien für viele kaum noch vorstellbar ist. Im Zeitraum zwischen 2016 und 2021 hat sich die Gesamtzahl der Nutzer fast verdoppelt. Dies ist ein Grund dafür, einmal die Bedeutung des Social-Media-Marketings für die Hotellerie näher zu beleuchten.

Es gibt heute wohl kaum noch eine Branche, die an den sozialen Medien wie Snapchat, Instagram und Facebook vorbeikommt. Allerdings sind die Inhalte und Apps nicht nur ein vergnüglicher Zeitvertreib für die privaten Nutzer, sondern dann, wenn die Hotellerie ihre Produkte sinnvoll in die Social-Media-Kanäle einbindet, kann sie davon profitieren. In diesem Zusammenhang fallen dann Stichworte wie Kundenbindung, Stärkung der Markenbekanntheit und Authentizität.

Viele Hoteliers sind sich nicht darüber im Klaren, dass sich die sozialen Medien schneller entwickeln, als andere digitale Plattformen. Dass sich daran auch nichts in der Zukunft ändern wird, davon zeugen die stetig steigenden Zahlen. Es ist bekannt, dass sich die Menschen nicht nur austauschen, sondern die Plattformen auch dafür nutzen, sich zu informieren.

Dadurch kommt es zu einer Veränderung des Hotel-Marketings sowie der Kommunikation zwischen Hotel und Gast. Besonders die Social Media App Instagram ist perfekt für ein Branding mit hoher Reichweite und einer hohen Sichtbarkeit. Instagram ist die zweitgrößte Social Media Plattform in Deutschland und weist eine Reichweite von über 15 Millionen Menschen auf, von denen über 80 Prozent einem oder mehreren Unternehmen folgen.

Besonders den kleineren und mittleren Hotelbetrieben haben auf Instagram vielfältige Möglichkeiten, um die Customer Journey der potenziellen Gäste von Beginn an für sich zu entscheiden. So kann das Netzwerk zur Imagepflege des Hotels genutzt werden sowie als zielgruppenorientiertes Marketingtool. Mit dem eigenen Stil kann ein hoher Wiedererkennungswert geschaffen werden.

Wichtig ist dabei jedoch, dass genügend Follower vorhanden sind. Doch was ist, wenn die Anzahl der Abonnenten stagniert? Dann ist es nicht möglich, bekannter zu werden, um die eigenen Dienstleistungen an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Hoteliers, die das beschleunigen wollen, die können Instagram Follower kaufen, um so zuerst die Reichweite zu erhöhen. Der positive Nebeneffekt: Je mehr Follower bestehen, desto mehr potenzielle Gäste werden den Account aufrufen und anschauen.

Hotels kommen heute nicht mehr an einem eigenen Facebook-Auftritt vorbei. Sicherlich keine große Neuigkeit aber selbst nach einem schweren Jahr 2019 behauptete sich die Social Media Plattform weiterhin auf Platz 1. Für die Seitenbetreiber ist dabei eines wichtig: Jeder Post, der veröffentlicht wird, muss einen Mehrwert aufweisen. Ist das nicht der Fall, dann wird aufgrund des komplexen Algorithmus keine Reichweite erzielt, womit zugleich die Sichtbarkeit einbüßt und quasi null beträgt. Die Folge: Keine Buchungen und das ist in der aktuellen wirtschaftlichen Lage ein No-Go.

Um noch einmal auf die Frage einzugehen, warum das Social Media Marketing so wichtig ist für die Hotelbranche: Die Gäste von heute suchen in der Regel online! Der Ablauf ist dabei stets gleich: In den Suchmaschinen wird eine Anfrage gestellt. Die Folge ist, dass der potenzielle Gast auf die Anzeigen und Buchungsportale aufmerksam wird. Im Anschluss wird die Suche über die entsprechenden Kanäle verfeinert, womit aufgrund der Kriterien wie Seriosität, Angebot und soziale Nachweise eine engere Auswahl entsteht.

Ein Smartphone-affiner Hotelgast wird logischerweise seine weiterführende Recherche in den sozialen Netzwerken und auch in Bewertungsportalen fortführen. Dort stehen ihm dann die Meinungen anderer Gäste zur Verfügung und kann in Erfahrung bringen, wie sich das Hotel online präsentiert. All das zusammen trägt unterm Strich zu der Meinungsbildung bei.

Da die Menschen ihren Lifestyle in den sozialen Netzwerken offen zur Schau stellen, ist es möglich Präferenzen auszumachen. Aus diesen kann der Hotelier dann wichtige Erkenntnisse in Bezug auf sein Marketing ziehen.

Es ist allgemein bekannt, dass die meisten Menschen sich für die Meinung anderer interessieren. So fand eine Studie der BIA/Kelsey (anerkannte Behörde für datenzentrierte Forschung in den USA) heraus, dass von 97 Prozent der Konsumenten die Bewertungen im Internet gelesen werden. 93 Prozent dieser erklärten, dass ihre Kaufentscheidung durch diese beeinflusst werden.

Fazit ist, dass der Auftritt eines Hotels in den sozialen Medien entscheidend ist, wenn es um eine Entscheidung für oder gegen die Buchung eines potenziellen Gastes geht. Wichtig ist es für den Hotelier, dass er eine umsetzbare Strategie formuliert und den Fokus auf ein bis zwei soziale Netzwerke legt. Auf diesen muss dann in einer gewissen Regelmäßigkeit gepostet werden.