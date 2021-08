AI/ML stellt AI Rx Inc., seine Tochtergesellschaft im Bereich digitale psychische Gesundheit, vor

30. August 2021. AI/ML Innovations Inc. („AIML“ oder das „Unternehmen“) (CSE - AIML; OTCQB - AIMLF; FWB - 42FB), ein Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Weiterentwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens verschrieben hat, um dringende gesellschaftliche Bedürfnisse zu befriedigen, freut sich, seine neueste Tochtergesellschaft AI Rx Inc. („AIRX“) vorzustellen. AIRX wurde von AIML gegründet, um die exklusiven kommerziellen Nutzungsrechte (USA, Kanada, Mexiko) am kompletten Portfolio von Tech2Health an digitalen Produkten und Plattformdiensten für psychische Gesundheit und Gesundheitstechnologie, Patenten, Technologien, Marken und Handelsmarken zu halten.