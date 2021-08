SKODA AUTO produziert 100.000stes iV-Fahrzeug (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Jubiläumsfahrzeug ENYAQ iV rollte am Firmensitz in

Mladá Boleslav vom Band



> Serienproduktion von iV-Modellen startete im September 2019 im Werk Kvasiny



> 2020 wurden insgesamt 35.000 iV-Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert









> SKODA will den E-Fahrzeug-Anteil seiner Modellpalette bis 2030 in Europa auf

50 bis 70 Prozent steigen



Im Stammwerk von SKODA AUTO lief heute das 100.000ste iV-Fahrzeug vom Band - ein

ENYAQ iV. Mit der ,iV'-Plakette kennzeichnet der tschechische

Automobilhersteller Modelle, die über einen teilelektrischen oder

vollelektrischen Antriebsstrang verfügen. Aktuell produziert SKODA AUTO drei

iV-Baureihen: die Plug-in-Hybride SKODA SUPERB iV (Kraftstoffverbrauch

kombiniert 1,4 - 1,2 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 33 - 27 g/km) und SKODA

OCTAVIA iV (Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 - 1,2 l/100 km, CO2-Emissionen

kombiniert 34 - 28 g/km) sowie den vollelektrischen SKODA ENYAQ iV. Bis 2030

bringt SKODA mindestens drei weitere reine E-Modelle auf den Markt.



Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, betont:

"100.000 produzierte iV-Fahrzeuge innerhalb von nicht einmal zwei Jahren - das

ist ein Auftakt nach Maß auf dem Weg ins Elektrozeitalter. Ein großer Dank an

die gesamte Produktionsmannschaft, die unsere iV-Fahrzeuge in hohem Tempo und

toller Qualität fertigt. Jetzt machen wir in schnellen Schritten weiter - der

ENYAQ iV und unsere beiden Plug-in-Hybridmodelle sind nur der Anfang."



Bis 2030 wird SKODA sein Produktportfolio um mindestens drei weitere rein

elektrische Modelle ausbauen, die preislich und größentechnisch unterhalb des

ENYAQ iV positioniert sein werden. Damit strebt die Marke - je nach

Marktentwicklung - einen Anteil vollelektrischer Modelle in Europa von 50 bis 70

Prozent an.



Die Ära der Elektromobilität läutete SKODA AUTO bereits im September 2019 mit

der Produktion des Plug-in-Hybrids SUPERB iV und des rein elektrischen CITIGOe

iV ein. Im September 2020 ging der tschechische Automobilhersteller dann mit dem

ENYAQ iV - dem ersten vollelektrischen Serienfahrzeug der Marke, das auf der

MEB-Plattform des

der Umsetzung seiner Elektromobilitätsstrategie.



Der ENYAQ iV verfügt über Heck- oder Allradantrieb, zudem stehen fünf

Leistungsstufen und drei Batteriegrößen zur Wahl. Je nach Kapazität der Batterie

liegt die Reichweite bei mehr als 520 Kilometern im WLTP-Zyklus(1). Das SUV

überzeugt im Alltagseinsatz zudem durch die markentypisch äußerst großzügigen

überzeugt im Alltagseinsatz zudem durch die markentypisch äußerst großzügigen
Platzverhältnisse. Mit seinem neuen E-Flaggschiff schlägt SKODA auch bei der







