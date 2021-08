dogado launcht mit dogado.pro neue Plattform für professionelle Managed Server

Dortmund (ots) - Mit dem neuen Managed Server-Angebot dogado.pro richtet sich

der Cloud-Hoster dogado ab sofort dediziert an anspruchsvolle Business-Kunden.

Das Expertenteam von dogado.pro kümmert sich exklusiv um Beratung und Betrieb

von geschäftskritischen Web-Anwendungen.



Die dogado group launcht mit dogado.pro eine spezialisierte Plattform für

Managed Server, die von einem Expertenteam betreut wird. Das

dogado.pro-Produktangebot startet mit einer breiten Auswahl individuell

konfigurierbarer Managed Server für geschäftskritische Anwendungsbereiche wie

hochverfügbare Onlineshops, Agenturserver oder komplexe Business-Applikationen

für Agenturen





Enterprise Hardware gepaart mit individuellem ExpertenserviceDer Fokus liegt auf dem reibungslosen Betrieb der durch dogado bereitgestelltenCloud-Infrastruktur. Individueller und kundennaher Support bilden die Grundlagefür eine langfristige Zusammenarbeit und gemeinsames Wachstum. Dazu dogado-CEODaniel Hagemeier: "dogado.pro-Kunden sprechen ausschließlich mit unseren 'Pros'.So nennen wir die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Expertenteam für ManagedServer. Schnelle und nachhaltige Beratung und Hilfe sind unsere oberstePriorität. Dafür braucht es unkomplizierten Austausch auf Augenhöhe." Dietechnischen sowie die kaufmännischen Teams von dogado.pro greifen auflangjährige Erfahrung im Hosting- und Consultingbereich zurück.dogado.pro: Plattform für B2B-Kunden"Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Launch von dogado.pro den nächstenSchritt zu einem umfangreicheren Angebot für hochprofessionelleBusiness-Lösungen gehen", kommentierte Hagemeier: "In den kommenden Monatenwerden wir dieses weiter ausbauen." Bereits jetzt betreut das dogado.pro-Teammehr als 1.000 Business-Kunden, zu denen beispielsweise autoscout24, Zippo oderdas Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zählen.Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.dogado.pro/Über die dogado groupDie dogado group ist ein Cloud-Hosting-Anbieter für Geschäftskunden und hatHauptniederlassungen in Dortmund, Hannover, Halle (Saale), Lübeck, Wien, Mödlingund Dresden. Nach der Gründung im Jahr 2001 spezialisierte sich das Unternehmenzunächst auf professionelle Hosting-Services und wurde später einer der erstendeutschen Spezialisten für cloudbasierte Unternehmenslösungen.Mit 580 Mitarbeitern und den Marken checkdomain, BUSYMOUSE, dogado, alfahosting,easyname, Profihost, robhost und HEROLD unter ihrem Dach, betreut die Grupperund 300.000 Kunden und zählt zu den führenden Anbietern für Website- undOnline-Marketing-Leistungen in Deutschland und Österreich.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.dogado.group/Pressekontakt:dogado GmbHJulia FrankeAntonio-Segni-Straße 11D-44263 Dortmundmailto:presse@dogado.dehttp://www.dogado.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/77571/5006567OTS: dogado GmbH