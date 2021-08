165 neue Auszubildende starten bei den Ford-Werken durch (FOTO)

Köln (ots) -



Am Mittwoch, 1. September, beginnt das neue Ausbildungsjahr bei den Ford-Werken.

165 junge Menschen starten dann in Köln (130) und Saarlouis (35) entweder ihre

Ausbildung oder ein duales Studium. Insgesamt standen den Auszubildenden acht

Ausbildungs- und vier duale Studiengänge zur Auswahl. Unter den 20 Frauen und

145 Männern sind auch vier Geflüchtete, die ihre Ausbildung bei dem

berufliche Karriere. Sie teilen sich auf in 24 Industriemechaniker, 24

Elektroniker für Automatisierungstechnik, sechs Fachinformatiker, zehn

Fachkräfte für Lagerlogistik, 22 Fachkräfte Metalltechnik/Fertigungsmechaniker,

zwei Technische Modellbauer und zwölf KFZ-Mechatroniker. In den vier dualen

Studiengängen, bei Ford kurz do2 genannt, starten zwölf Elektroniker für

Automatisierungstechnik kombiniert mit dem Studium der Elektrotechnik, sechs

Industriemechaniker mit dem Studium der Nachhaltigen Ingenieurwissenschaft und

sechs Fachinformatiker mit dem Studium der Wirtschaftsinformatik. Neben den drei

technischen dualen Ausbildungen qualifizierten sich sechs junge Frauen und

Männer für die Ausbildung zum Industriekaufmann kombiniert mit dem Studium

"Business Administration". In Köln werden alle Auszubildenden im Laufe ihrer

Ausbildung auch Einsätze in der Ford Fiesta-Fertigung haben, dem Herzstück des

Werkes in Köln.



Im Ford-Werk im saarländischen Saarlouis stellen dieses Jahr zehn angehende

Industriemechaniker, 17 Elektroniker für Automatisierungstechnik ebenso wie

sechs KFZ-Mechatroniker sicher, dass im Ford Focus Stammwerk auch zukünftig der

hohe technische Standard der Produktion mit Facharbeitern beibehalten wird.

Erstmalig werden sie dieses Jahr von zwei Auszubildenden der Fachinformatik

unterstützt. Mit der Aufnahme dieses Ausbildungsganges in das

Ausbildungs-Portfolio am Standort Saarlouis unterstreicht der

Automobilhersteller die Bedeutung von IT-Kompetenz für eine zukunftsgerichtete

Fertigung.



Der Auszubildende mit der weitesten Anreise ist ein junger Mann aus

Griechenland, der extra für die Ausbildung seine Heimat verlässt und nach

Saarlouis zieht. Der Automobilhersteller unterstützt den engagierten 18-jährigen

und angehenden KFZ-Mechatroniker mit Deutschkursen und bei der Wohnungssuche.



