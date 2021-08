Zwischen März 2020 und Februar dieses Jahres konnte nach den crashartigen Verlusten ausgelöst durch die Corona-Pandemie sehr viel Boden wieder gut gemacht werden. In der Spitze erreicht HP einen Wert von 36,00 US-Dollar und drehte anschließend zur Unterseite ab. Dabei hat sich ein klarer Abwärtstrend etabliert, auf der Unterseite stützt noch die Horizontalunterstützung verlaufend um 27,00 US-Dollar sowie der EMA 200 das Wertpapier. Sollte die Halbleiterknappheit nicht bald ein Ende finden, könnte dieser Boden aufgegeben werden und würde folglich Verkaufssignale auslösen. Noch hält das Papier allerdings diesen Support aufrecht, eine engmaschige Beobachtung für ein Investment in die eine oder andere Richtung sollte jetzt aber nicht ausbleiben.

Aktuell neutral zu bewerten

Solange der Boden verlaufend um 27,00 US-Dollar nicht signifikant und mindestens per Wochenschlusskurs unterschritten wird, bleibt die Akte als neutral zu bewerten. Rücksetzer unter den Verkaufstrigger würden dagegen das bärische Szenario heraufbeschwören und könnten in einem ersten Schritt zu Abgaben auf 24,07 US-Dollar führen. Darunter findet HP einen weiteren Support bei 22,18 US-Dollar vor. Um sich aus den Fängen des laufenden Abwärtstrends zu befreien, müsste mindestens einen Kurssprung von 30,50 US-Dollar her. Nur in diesem Szenario ließe sich auf Sicht der nächsten Monate Aufwärtspotenzial zurück an 32,10 US-Dollar ableiten, ein weiteres Ziel befindet sich in einem derartigen Fall bei 36,00 US-Dollar.