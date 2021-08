MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Auftritt von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet im ersten TV-Triell war nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder "ein starker Auftritt" und eine "gute Basis" für die nächsten vier Wochen. Der CDU-Chef habe sich als der Beste der drei Bewerber erwiesen, sagte der bayerische Ministerpräsident und frühere Konkurrent um die Kandidatur am Montag in München. "Das war aus meiner Sicht genau das, was wir uns erhofft hatten", fügte er hinzu. Das gebe Schwung und motiviere auch die eigenen Wahlkämpfer./djj/DP/stk