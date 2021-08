Individueller Möbelbau verspricht einzigartige Lösungen aus Holz

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg/Ortenburg (ots) - Der Werkstoff Holz erfreut sich im Zuge des steigendenBewusstseins für Umwelt und Nachhaltigkeit immer größerer Beliebtheit. DieSonnleitner Holzbauwerke GmbH & Co. KG aus Ortenburg ist nicht nur auf den Bauvon ökologischen und energieeffizienten Holzhäusern spezialisiert, sondernfertigt in der hauseigenen Schreinerei auch individuelle und maßgefertigte Möbelund Inneneinrichtungen.Gesundes Wohnen entsteht aus dem Zusammenspiel zahlreicher Komponenten, wobeidem Werkstoff Holz eine Schlüsselfunktion zukommt. Holz ist in derInneneinrichtung von Wohnräumen die schadstoffärmste, ökologisch sinnvollste undnachhaltigste Alternative zu anderen Materialien wie Kunststoff, Laminat oderVinyl. Es duftet natürlich gut, strahlt Wärme aus, ist robust und lässt sichkaum wie ein anderer Werkstoff beliebig bearbeiten und veredeln. Täfelungen,Böden, Tische, Schränke oder anderweitige Möbel aus Holz schaffen einebehagliche Wohnatmosphäre. Verschiedene Holzarten setzen durch ihreunterschiedlichen Farbtöne und Maserungen optisch ansprechende Akzente. Darüberhinaus trägt Holz wesentlich zu einem gesunden Raumklima bei: Es nimmtFeuchtigkeit aus der Raumluft auf und gibt diese bei Bedarf wieder an sie ab,wirkt antistatisch und antibakteriell. Zudem sind Holzmöbel besonderspflegeleicht und wertbeständig. Um die Vorzüge des Werkstoffes optimal zunutzen, ist die individuelle Planung und Umsetzung der Einrichtung ein wichtigerAspekt für den Wohnkomfort: So persönlich wie die Anforderungen an modernes undnachhaltiges Wohnen sind oftmals auch die Vorstellungen an die Einrichtung. Inder hauseigenen Möbelbauabteilung plant und fertigt die Sonnleitner GmbHhochwertige Massivholzmöbel aus edlen Hölzern, angefangen von Küchen undSchränken bis hin zu Speziallösungen, die ausgefallene Wünsche erfüllen.Sonnleitner bietet Wohnkomfort aus Holz für jeden RaumFür jeden Raum im Eigenheim bietet der Werkstoff Holz individuelleGestaltungsmöglichkeiten, wobei eine intelligente Raumnutzung bereits bei derPlanung berücksichtigt wird. Holzmöbel sollten sich nicht nur durch ihreindividuelle Ausstrahlung und ihr schönes Aussehen auszeichnen, sondern ebensopraktisch, funktionell, langlebig und pflegeleicht sein. Bei der Planung undUmsetzung von individuellen Küchen gibt Sonnleitner Tipps zur zeitgemäßenMaterialkombination aus Massivholz, Dekorplatten und Edelstahl, die optischhervorragend zueinander passen und leicht zu pflegen sind. Der Essplatz fügtsich idealerweise in das individuelle Wohnambiente, wobei diverse Wohnstile inder Konzeption ebenso Berücksichtigung finden wie verschiedene Farben und