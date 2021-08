Vicinity Motor Corp. präsentiert sich auf der 23sten jährlichen H.C. Wainwright Global Investment Conference am 13. September 2021

CEO William Trainer wird während der gesamten Veranstaltung an Einzelgesprächen mit Investoren teilnehmen und eine aufgezeichnete virtuelle Präsentation geben, die ab dem 13. September um 7:00 Uhr Eastern Time verfügbar sein wird.

H.C. Wainwright 23rd Annual Global Investment Conference

Termin: Montag, September 13, 2021

Uhrzeit der Präsentation: 7:00 a.m. ET

Webcast: https://journey.ct.events/view/f5813550-191c-4dab-beaf-2bc42650e51e

Ein Live-Audio-Webcast und ein Videoarchiv der Veranstaltung werden über den oben genannten Webcast-Link verfügbar sein. Für weitere Informationen zur 23sten jährlichen H.C. Wainwright Global Investment Conference, zur Vereinbarung eines persönlichen Gesprächs oder zur Anmeldung zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte an Ihren H.C. Wainwright-Vertreter.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ: VEV) (TSXV: VMC) (FWB: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Fahrzeuge für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada eine Führungsposition in diesem Marktsegment einnehmen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington, die in Kürze fertiggestellt werden, hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus von Vicinity, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen und Produktdetails erhalten Sie unter https://vicinitymotorcorp.com.