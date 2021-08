Berlin (ots) - Die Deutsche Rentenversicherung Bund stellt weitere Weichen fürdie Zukunft: Um Nachwuchskräfte bestmöglich auf sich veränderndeRahmenbedingungen und zukünftige Anforderungen im Arbeitsalltag bei einer dergrößten öffentlichen Institutionen in Berlin vorzubereiten, hat die DeutscheRentenversicherung Bund am Standort Berlin-Wilmersdorf eine einmalige undunverwechselbare Lernlandschaft erschaffen, das LernLab. Die offizielleEröffnung erfolgte am 30. August 2021 durch das Direktorium der DeutschenRentenversicherung Bund, Präsidentin Gundula Roßbach, Direktorin Brigitte Grossund Direktor Dr. Stephan Fasshauer, sowie Bernhard Wilken, AbteilungsleiterPersonal.Das LernLab wurde unter wissenschaftlicher Begleitung des Lernforschers undKulturtheoretikers Prof. Dr. Kersten Reich entwickelt, bis zu seinerEmeritierung 2017 Professor für Internationale Lehr- und Lernforschung an derUniversität zu Köln. "Das LernLab ermöglicht, die Ausbildung flexibel undpraxisorientiert sowie digital und eigenverantwortlich zu gestalten", soPräsidentin Roßbach bei der Eröffnung. So könnten im Rahmen der Digitalisierungmultimediale Lerninhalte optimal vermittelt sowie die Auszubildenden individuellbegleitet und beraten werden. "Das LernLab der Deutschen Rentenversicherung Bundvereint innovative und kreative Gestaltung mit neuester Technik und ermöglichtsoziales, kreatives und individuelles Lernen an einem Ort", ergänzt Direktor Dr.Fasshauer. In diesem lernfördernden Umfeld werde den Auszubildenden zum und zurSozialversicherungsfachangestellten ("SoziFa") Theorie und Praxis inhaltlich,räumlich und zeitlich miteinander verzahnt - und von Lernberatenden unterstützt- vermittelt.Bereits am 1. September werden die ersten 100 angehenden "SoziFas" im erstenLernLab der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin-Wilmersdorf ihreAusbildung beginnen. In diesem Jahr starten insgesamt über 550 Auszubildende undStudierende ihre berufliche Zukunft bei der Deutschen Rentenversicherung Bund.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379mailto:pressestelle@drv-bund.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/50838/5006642OTS: Deutsche Rentenversicherung Bund