Adva Optical und Adtran wollen sich zusammenschließe

Adva Optical steht vor der Übernahme: Das Unternehmen hat mit Adtran die Vereinbarung für einen Zusammenschluss unter einer neuen Holdinggesellschaft („HoldCo”) unterzeichnet. „Gemäß den Bedingungen des Angebots wird jede Adva-Aktie gegen 0,8244 HoldCo-Aktien getauscht, was einem Wert von 17,17 Euro pro Aktie entspricht”, kündigen die Unternehmen am Montag an. Die Übernahmeofferte entspreche einer Prämie von 22 % auf den ...