Post-Corona-Boom: Und was, wenn er doch nicht kommt? / Stabilität und Flexibilität in unsicheren Zeiten durch Interim Manager (FOTO) Düsseldorf (ots) - Die Stimmung in der Wirtschaft kippt wieder. Nach einem mit 76,5 Punkten historischen Tiefstand des ifo-Geschäftsklimaindex im April 2020 erholte sich der Index und kletterte im Juni 2021 auf 101,8 Punkte. Knapp zwei Monate später zeichnet sich ein anderes Bild ab, der Index im Juli und August 2021 ist um 2,4 Punkte gefallen und liegt aktuell bei 99,4 Punkten.[1]Eine wachsende unternehmerische Unsicherheit und Vorsicht scheint sich erneut breit zu machen. Das behindert die Unternehmensplanung - besonders, wenn es um die Einstellung neuer fester Mitarbeiter geht. Gleichzeitig ist es in Phasen wie diesen deutlich schwieriger, vakante Positionen zu besetzen. Interim Manager können wertvolle Stabilisatoren in unsicheren Zeiten sein und für maximale Flexibilität sorgen. Wie vielseitig sie eingesetzt werden können, erklärt Aurum Interim, einer der führenden Interim Management Provider in Deutschland.